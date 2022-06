Macky Sall veut doter Dakar d’une Corniche attractive qui impulse le développement touristique et économique

Le Président de la République, Macky Sall, a effectué une visite jeudi, sur le chantier d’Aménagement de la Corniche Ouest de Dakar. Accompagné du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, du ministre en charge de l’Economie maritime et du ministre de l'Environnement et du Développement durable et des directeurs nationaux intéressés par la question, le chef de l’Etat a fait savoir de son souhait de doter Dakar d’une corniche attractive qui impulse le développement touristique et économique.



« Ce programme rentre dans le cadre du programme "Sénégal propre, Sénégal zéro bidonville" parce que nous devons moderniser le cadre de vie et je vois qu’avec ces aménagements on peut découvrir un autre visage de Dakar », a déclaré le Président Sall.



Qui poursuit : « Vous savez très prochainement, sur l’autre partie, nous allons construire le mémorial de Gorée pour un devoir de mémoire vis-à-vis de la traite négrière. Et ça va être l’un des projets les plus importants du plan symbolique, du plan culturel et ce programme va se joindre à cet aménagement qui se poursuit par le grand Parc urbain de Ngor-Ouakam qui va être un arc forestier où nous mettrons de la végétation, des arbres mais aussi des espaces d’épanouissement ».



Toutefois, le chef de l’Etat a demandé à ses ministres à ce que « l’entretien puisse être pérenne, que les populations puissent durablement profiter de ces espaces ».



Le président de la République a salué le bon déroulement des travaux et a exhorté le ministre de l'Urbanisme à faire respecter les délais d'exécution.



Sur la même lancée, Macky Sall a rappelé sa volonté d'offrir aux dakarois un parc forestier urbain moderne sur 10 ha et engage les ministres de l'Environnement et de l'Urbanisme à accélérer les procédures pour livrer le chantier dans 26 mois.



Saisissant l’occasion, il a invité les populations à profiter de la saison des pluies pour planter des arbres devant les domiciles et d'y veiller avec l'appui des ministres en charge du cadre de vie et de l'environnement.