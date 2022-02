Macky aux membres du SEN APR : « oublions les ressentiments, les rancœurs et les rancunes »

Macky Sall a rencontré jeudi, les membres du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (Apr) pour commenter les résultats issus des élections locales et préparer les législatives de juillet 2022. Il a demandé à ses partisans d’ « oublier les ressentiments, les rancœurs et les rancunes ».

Lors de cette rencontre, le président de l’APR n’a pas manqué de demander à ses partisans d’oublier tout ce qui « peut contrarier leurs élans, à savoir les ressentiments, les rancœurs et les rancunes ».



près la compétition, retrouvons les cinq valeurs et principes qui cimentent notre compagnonnage et nous valent tant de victoires. La primauté de l’intérêt général, la solidarité, l’unité, la discipline et la mobilisation constituent des facteurs clefs de l’efficacité et de la performance ».



Macky Sall a ainsi décidé d’adresser dans les jours à venir, une lettre circulaire à son parti, qui sera suivie de missions auprès des bases de l’APR pour remercier et féliciter les militants et les populations, mais surtout une remobilisation générale en vue de préparer les futures échéances.



« Ces missions seules ne suffisent pas cependant. Nous devons être toujours près des populations, accessibles, disponibles et enthousiastes pour servir notre peuple. Dans ce cadre, il nous faut consolider la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar en particulier…. », a dit le chef du parti.