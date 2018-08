Macky fixe la fin de la récréation gouvernementale au mois de septembre

Le président de la République a informé de la suspension des réunions du Conseil des ministres pour une période d'un mois. L’annonce a été faite en marge du dernier Conseil des ministres avant les vacances tenue hier, mercredi 1 août.



«Appréciant le suivi-évaluation du travail gouvernemental et le renforcement de la veille économique et sociale, le président de la République informe de la suspension des réunions du Conseil des ministres pour une période d'un mois», peut-on lire dans une notre parvenue à PressAfrik. Et, la prochaine réunion du gouvernement se tiendra le 5 septembre prochain, renseigne la même source.



Cependant, le Président Macky Sall exhorte tout de même son gouvernement à «poursuivre, avec détermination, l'action sur le terrain, d'être proactif et attentif aux préoccupations urgentes des populations, de poursuivre la veille économique et sociale sur les secteurs et dossiers prioritaires auxquels nos compatriotes attachent une attention particulière».