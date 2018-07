Macky offre un milliard aux éleveurs victimes d'intempéries

Le chef de l'Etat a décidé d'allouer à ces éleveurs cette enveloppe en guise de "son soutien et de celui de la nation". A Bokki Dior, dans la commune de Ribot Escale, département de Koungheul (Kaffrine), le Président Macky Sall a profité de la circonstance pour poser la question de la nécessité de souscrire à une assurance mortalité.

Cela suite aux fortes fortes pluies accompagnées de vents violents, enregistrées dans la nuit du 26 juin ont occasionné des pertes énormes pour les éleveurs sénégalais.

Les zones sylvopastorales Dolly, Ranérou et certains villages du Ndoucoumane, ont été les plus touchées, selon la télévision nationale reprise par Seneweb.

Qui indique que sur le plan national, les statistiques font état d'environ 25 000 têtes décimées : des ovins, des caprins et des bovins surtout des femmes gestantes et des agneaux.