Macky sur sa succession: "Je n'ai pas de dauphin et la question d'un 3e mandat n'est pas actuelle"

Dans son face-à-face avec les journalistes, ce 31 décembre 2019, le chef de l'Etat s'est exprimé sur la lancinante question de sa succession, du dauphinat au sein de son parti et bien entendu sur le 3e mandat.



Interpellé par le journaliste du Groupe futurs médias (Gfm) Babacar Fall sur sa volonté ou non de se représenter en 2024 pour un 3e mandat, le Président Macky Sall a refusé de répondre par Oui ou par Non. "Cette question j'en ai déjà parlé l'année dernière devant vous (les journalistes). Cela n'a pas empêché la polémique d'enfler. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus en parler. Parce qu'il y a des individus, tapis dans l'ombre qui sont très intéressés par cette question", a d'emblée déclaré le chef de l'Etat.



Macky d'enchaîner: "si je dis que je ne serai pas candidat, tous mes ministres et collaborateurs vont arrêter de travailler. Rien ne va plus marcher dans ce pays. Si je dis que je serai candidat, les marches vont se multiplier."



"Je n'ai pas de dauphin"

Le chef de l'alliance pour la République a également fait savoir aux journalistes qu'il n'avait pas de dauphin au sein de son parti et de son entourage pour lui succéder à magistrature suprême. Selon lui, le Sénégal n'est pas un royaume et lui-même n'est pas un roi qui doit être succédé par sa lignée. "Les Sénégalais ne sont pas un peuple à qui on choisit un dirigeant. Je ne suis pas un roi", a-t-il dit