Macron propose un «partenariat» de l'UE avec la Turquie à défaut d'une adhésion

Ceux qui se considèrent désormais comme des amis, se sont dit les choses clairement. Droit dans les yeux, Emmanuel Macron a douché les espoirs de son homologue concernant l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.



Dans les conditions actuelles, pas question, dit le président français pour qui les purges historiques menées par Erdogan en Turquie à l’encontre de ses opposants et l’emprisonnement d’intellectuels et de journalistes sont inacceptables.



Emmanuel Macron affirme néanmoins comprendre la lassitude des Turcs quant à cette adhésion qui dure depuis une éternité. C’est pourquoi il propose un partenariat entre l’Europe et Ankara, en attendant de voir dans quelques années l’évolution de la situation en Turquie.



Autre point, la question syrienne. La Turquie avec ses partenaires russes et iraniens ont clairement pris le leadership dans ce dossier. Et là aussi pas question pour Paris de rester à l’écart. Emmanuel Macron le reconnaît, les négociations à Sotchi ont permis un retour au calme en Syrie. Mais la paix ne peut être le fruit que d’une solution politique et la France et les puissances occidentales comptent bien jouer leur rôle.