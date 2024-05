Mactar Dabo de Pastef évoque la mémoire sélective des cadres de l’APR

Il est regrettable de constater que les cadres de l’Alliance pour la République (APR) choisissent une fois de plus de détourner l’attention des Sénégalais avec des accusations infondées et des manœuvres politiciennes plutôt que de s’attaquer aux véritables enjeux du pays. Les déclarations récentes affirmant qu’il faut “libérer le Président Diomaye de l’emprise de Sonko” sont non seulement absurdes, mais témoignent également d’une profonde méconnaissance de la réalité politique actuelle.



Il est risible de prétendre que le Président Bassirou Diomaye Faye serait sous l’emprise de quiconque. Cette allégation est une insulte non seulement à son intelligence et à son intégrité, mais aussi à celle des électeurs sénégalais qui ont placé leur confiance en lui. Le Président Faye a été élu démocratiquement par une majorité écrasante, qui a rejeté les pratiques corrompues et les politiques inefficaces de l’ancien régime. Ces mêmes cadres qui crient aujourd’hui à la manipulation sont ceux qui, par leurs échecs répétés, ont perdu la confiance du peuple.



Qualifié de “premier prisonnier politique”, Bah Diakhaté n’est rien de plus qu’un propagandiste qui a choisi de propager de fausses nouvelles et d’offenser ceux qui exercent les prérogatives présidentielles. Son arrestation n’est pas une affaire de politique mais de justice. Laisser de telles actions impunies serait un affront à l’État de droit que nous cherchons tous à renforcer.



Les cadres de l’APR, avec leur mémoire sélective, semblent oublier leur propre passivité face aux défis nationaux lorsqu’ils étaient aux commandes. Ils s’attribuent aujourd’hui des succès comme le démarrage du BRT, alors que ce projet est le fruit de plusieurs années de planification et de financement international, dont l’exécution a été accélérée sous l’administration actuelle. Il est particulièrement hypocrite de leur part de se féliciter des mesures préventives contre les inondations et de la préparation de la Tabaski, alors même qu’ils ont laissé ces mêmes domaines dans un état de délabrement.



En parlant de la situation économique, les cadres de l’APR oublient commodément de mentionner la crise financière qu’ils ont laissée en héritage. Les projets qu’ils vantent aujourd’hui sont des initiatives que l’administration Faye a dû réorienter et restructurer pour en assurer la viabilité. Le redressement économique en cours est le résultat d’un leadership efficace et non de leur gestion catastrophique.



En guise d’Illustrations je vous rappelle que sous leur mandat, combien de Sénégalais ont dû subir les affres des inondations annuelles sans une réponse adéquate de l’État ? Les images de quartiers entiers sous l’eau, année après année, sont encore fraîches dans nos mémoires.



Ensuite, sénégalaises et sénégalais, vous êtes témoins de l’incapacité de l’ancien régime de l’APR à gérer efficacement les hôpitaux publics. Ce qui a conduit à des situations où des patients ont dû être soignés dans des conditions indignes, souvent sans médicaments essentiels.



Dans la même lancée des scandales de détournement de fonds publics et de favoritisme dans l’attribution de marchés publics ont été la marque de leur régime. Le peuple sénégalais n’a pas oublié les affaires comme celles des contrats miniers, les fonds Covid 19 , des cessions de terres et de patrimoine bâti de l’Etat.



Enfin les cadres de l’APR cherchent désespérément à se repositionner sur l’échiquier politique en semant la division et la confusion. Leur appel à “libérer le Président de l’emprise de Sonko” est non seulement un mensonge, mais aussi une tentative maladroite de camoufler leurs propres insuffisances et échecs. Le peuple sénégalais mérite mieux que ces distractions. Il mérite un leadership fort, indépendant et dédié à l’amélioration de leurs conditions de vie, ce que le Président Faye s’efforce de fournir.



Le Sénégal avance malgré vos tentatives de sabotage, et ce n’est pas votre rhétorique creuse qui freinera cet élan.



Avec détermination et clarté.



Mactar DABO

Commissaire Scientifique du pastef en charge de l’emploi, du travail et de la réforme de l’administration publique