Madagascar-Sénégal de 2015 : Les « Lions » se souviennent toujours de leur «cauchemar»

Alors qu’ils doivent faire face aux «Borea» du Madagascar, les «Lions» ont toujours à l’esprit leur calvaire face à ces mêmes adversaires en 2015 lors des matchs de qualification pour le Mondial de 2018.



En effet, leur statut de favori ne leur fait pas oublier les difficultés il y a de cela 3 ans. Ils avaient été menés jusqu’à la 70e minute lorsque Mame Biram Diouf s’est réveillé pour inscrire un but et que Sadio Mané égalise à la 82e.



«C’est vrai que c’était dur là-bas», se remémore Mané. «On a échappé à la défaite. On a été mené par deux buts à zéro, mais on a su égaliser. Le terrain de Madagascar n’offre pas les meilleures conditions de jeu. On sera attendu, mais on va se battre pour avoir un bon résultat», a déclaré le capitaine du Sénégal.



Loin de démentir son coéquipier, Cheikhou Kouyaté prévient : «C’était des moments difficiles, nous n’avons pas oublié».