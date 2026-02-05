Coupe du Roi : l’Atlético colle un 5-0 au Betis grâce à un grand Lookman

Pour sa première sous le maillot de l’Atlético, Ademola Lookman n’a pas fait les choses à moitié. L’attaquant nigérian a été l’un des grands acteurs de la victoire de son équipe, impitoyable face au Betis (0-5) en 1/4 de finale de Coupe du Roi. Après l’ouverture du score de Hancko sur un corner de Koke (12e, 0-1), le Ballon d’Or africain 2024 aura été impliqué sur les trois buts suivants des Colchoneros.



Son nom n’apparaîtra pas sur la fiche de stats du deuxième but, mais c’est bien lui qui avait pourtant créé le décalage pour Ruggeri, passeur décisif pour Simeone à la demi-heure de jeu (30e, 0-2).



Lookman a ensuite porté le score à 3-0 sur un contre rondement mené par Barrios : le Nigérian crochetait deux défenseurs andalous avant d’ajuster Adrian d’une frappe au premier poteau (37e, 0-3). Après la pause, il enfilait le costume de passeur pour Griezmann, avec un décalage parfaitement senti pour le Français parti dans son dos (62e, 0-4).



L’ex-Lyonnais Thiago Almada a fini le travail en fin de rencontre (83e, 0-5). L’Atlético verra les 1/2 de Coupe du Roi et pourrait retrouver Bilbao, le Barça ou la Real Sociedad.