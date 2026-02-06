Affaire des 17 supporters sénégalais au Maroc : un prévenu pique une crise en pleine audience

Depuis le 18 janvier 2025, date marquant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, 17 supporters sénégalais sont détenus dans une prison de Rabat, au Maroc. La justice du royaume chérifien les accuse d’être impliqués dans des actes de violence et attitudes «inacceptables». Ce jeudi 05 février, lors d’une audience des mis en cause, le nommé Bara Dia a été évacué, après avoir piqué une crise.



Selon les révélations du quotidien Libération, le mal du prévenu a nécessité l’intervention du médecin traitant détaché au tribunal. A l’heure actuelle, même si Bara Dia «se porte bien et que son état est stable», un autre supporter sénégalais détenu «est sujet à des crises d’épilepsie».



Le procès, par contre, a été reporté pour la troisième fois au 12 février 2026, en raison d’une grève des avocats du royaume chérifien. Poursuivis pour «vandalisme et violence sur les forces de l’ordre», les prévenus «disposent tous de chambres individuelles», après des efforts mis en œuvre par la diplomatie sénégalaise.