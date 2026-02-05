Saudi Pro League : Karim Benzema auteur un triplé pour son premier match avec Al Hilal

Pour son premier match avec son nouveau club, Al-Hilal, Karim Benzema a inscrit un triplé face à Al-Okhdood lors de la 21ᵉ journée du championnat d'Arabie saoudite. Le Français s'est offert des débuts de rêve.
L’ancien attaquant du Real Madrid et de l'OL a largement contribué à la victoire d'Al-Hilal 6-0. À noter que Malcom, ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, a marqué un but grâce à une passe décisive de Karim Benzema.
