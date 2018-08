Madagascar-Sénégal : découvrez la surprise de coach Cissé

Avant la Coupe du monde 2018, l’équipe du Sénégal semblait trouver une ligne d’attaque de feu. On pensait les hommes figés pour un moment, et pourtant, toutes les cartes seront rebattues un peu plus d'un mois après les joutes mondiales. Dans la prochaine recomposition Mbaye Diagne, sauf cas de force majeure est parti pour être la grande nouveauté d’Aliou Cissé, indique le journal Record.



Déjà absent de la liste des 35 joueurs présélectionnés pour le Mondial, Diagne était, sans surprise zappé pour Russie 2018. Mais comme lors de la précédente saison (13 buts en 18 matches) , le sociétaire de Kisampasa a entamé la présente de la plus belle des manières. En s’illustrant dés le match d’ouverture de la Super Lig turque, le joueur formé à la Juventus de Turin a attiré l’attention de plus d’un .Y compris le coach qui serait convaincu du potentiel de cet attaquant dont le profil est assez spécifique.



Comme un Mame Biram Diouf, Mbaye est capable de jouer le rôle de rideau défensif de son équipe, en empêchant la défense adverse d'exécuter les premiers relances .