Madagascar: le colonel Michael Randrianirina investi président de la Refondation

C’est une nouvelle étape dans les soubresauts qui agitent Madagascar depuis le début d’un vaste mouvement de contestation sociale ayant démarré le 25 septembre 2025. Ce dernier a notamment conduit au départ du pays du chef de l’État Andry Rajoelina le 12 octobre puis à sa destitution par l’Assemblée nationale le 14 octobre.



Ce vendredi, le colonel Michael Randrianirina, celui-là même qui avait appelé les militaires à refuser « d’être rémunérés pour tirer sur nos amis, nos frères, nos sœurs » manifestants et qui avait annoncé la prise de pouvoir par l’armée, a officiellement été investi président de la Refondation de la République de Madagascar. Il a prêté serment devant les juges de la Haute Cour constitutionnelle du pays. Il a été décoré de la « Grand Croix de première classe de l'Ordre national », distinction réservée uniquement aux présidents.



« Ce jour marque un tournant historique pour notre pays avec un peuple en effervescence, mû par la volonté du changement et par l’amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale, a-t-il lancé dans son premier discours. Malheureusement, 65 ans après son indépendance, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d’une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour les générations à venir. Cette jeunesse victime d’injustice, de pillage de ses ressources et de détournements de biens publics, composée majoritairement de la Génération Z, soutenue par l’ensemble des citoyens malgaches, est descendue dans les rues pour réclamer la Refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents, notamment les coupures incessantes d’eau et d’électricité ».



Dénonçant un « régime autoritaire » ayant plongé le pays « dans l’obscurité pendant des années » et qui a « joué la carte de la violence, de la brutalité et de la violation des droits de l’homme », le colonel Michael Randrianirina a promis de « travailler avec toutes les forces vives de la Nation » et « une rupture avec le passé ». Il a ajouté : « Nous nous engageons à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes durant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits fondamentaux et libertés fondamentales, dont la liberté d'expression. » Le nouvel homme fort du pays a par ailleurs invité les représentants d'autres États à « accompagner Madagascar dans le processus de pilotage et de mise en œuvre de la Refondation nationale ».





C'est la première fois qu'une prestation de serment avait lieu à la Haute Cour constitutionnelle (HCC), rapporte notre envoyée spéciale, Liza Fabbian. Dans un « souci de sobriété », selon le communiqué signé par le colonel Michael il y a deux jours. Habituellement, ce genre de cérémonie a lieu au stade, devant des milliers de personnes. Mais, en organisant cette investiture au cœur de la HCC, le nouveau pouvoir en place sur la Grande Île espère certainement asseoir sa légitimité constitutionnelle et symbolique.

Des consultations ont eu lieu ces trois derniers jours auprès de ceux qui ont conduit les manifestations de la jeunesse ces dernières semaines. Des doutes persistent cependant sur la manière d'aborder le nouveau pouvoir en place et sur l'avenir de la mobilisation. Un petit rassemblement s'est d'ailleurs déployé brièvement, ce matin, devant la HCC, pour demander au nouveau régime de continuer à écouter la voix du peuple.



Parmi le ballet de véhicules qui ont passé l'entrée, on a vu plusieurs voitures avec plaques diplomatiques, floquées de fanions britannique ou chinois Les ambassadeurs français, suisse, allemand et le représentant de l'Union européenne ont également été aperçus. Des personnalités politiques ont également répondu à l'invitation, notamment l'ancien président Marc Ravalomanana, ou encore Ruphin Zafisambo, nommé Premier ministre le 6 octobre dernier par Andry Rajoelina.



Des consultations ont eu lieu ces trois derniers jours auprès de ceux qui ont conduit les manifestations de la jeunesse ces dernières semaines. Des doutes persistent cependant sur la manière d'aborder le nouveau pouvoir en place et sur l'avenir de la mobilisation. Un petit rassemblement s'est d'ailleurs déployé brièvement, ce matin, devant la HCC, pour demander au nouveau régime de continuer à écouter la voix du peuple.

