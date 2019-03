Madagascar: un candidat aux législatives assassiné dans le nord du pays

Parmi les sept personnes arrêtées suite à ce meurtre, on retrouve un candidat indépendant à l’élection législative qui se présente dans le même district que la victime. « Les auteurs de ce crime nous ont indiqué que c’est ce candidat qui les a payé pour le tuer », précise le commandant Herilalatiana Andrianarisaona, en charge de la communication à la gendarmerie nationale.



Bozon Rakotozafy avait été enlevé le 10 mars par trois hommes armés de fusils de chasse. Ce dernier était le candidat de la plateforme politique du président Andry Rajoelina, l’IRD Isika Rehetra Miaraka amin’ny Andry Rajoelina (« Nous tous avec le président Andry Rajoelina »). « Il a été kidnappé juste après avoir été désigné comme candidat de notre plateforme. Nous regrettons fortement et amèrement ce qui s’est passé. C’est un crime odieux », a réagi au téléphone Pierre Houlder, directeur général de la Présidence en charge des affaires politiques.



Si la famille a déclaré avoir payé la moitié de la rançon, Bozon Rakotozafy a finalement été retrouvé mort par les éléments des forces de l’ordre en fin de semaine.



Le motif de ce crime reste incertain. « Le candidat suspecté d’être le commanditaire du meurtre nie les faits jusqu’à maintenant », explique la gendarmerie. Les trois femmes et quatre hommes arrêtés sont actuellement escortés par les forces de l’ordre pour être présentés au procureur de Mahajanga. Deux jours de marche sont nécessaires pour atteindre cette capitale de région depuis Tsaratanana.