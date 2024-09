Madiambal persiste sur l'existence du protocole du Cap Manuel

Madiambal Diagne campe sur sa position concernant le fameux protocole de Rebeuss. Invité hier mercredi de l'émission Faram Facce de Pape Ngagne Ndiaye sur la TFM, le patron du journal Le Quotidien a balayé d'un revers de main les propos de Macky Sall, niant toute implication dans un quelconque protocole.



« Est-ce que trouves tu concevable que Macky Sall, en tant qu’acteur principal, au même titre que Diomaye et Sonko, sort pour confirmer à ces partisans qu'il est lié par un protocole ? », a relancé le journaliste à l'endroit de l'animateur.



Avant de renchérir : « Je confirme qu'il y a des documents physiques qui corroborent mes propos. Et des personnes ont signés ces documents et d'autres ont mandatés leurs avocats pour apposer leurs signatures », a relaté Madiambal Diagne.





Le journaliste semble tenir sur une bonne piste. Car affirmant, être prêt à déférer à toute convocation à ce sujet. « Ils n'ont qu'à m'appeler pour voir », a-t-il affirmé. « J'ai fait un tweet pour dire que le fait que les parties ne respectent pas leurs engagements, ne peut exclure l'existence du protocole », a-t-il soutenu. Avant d'enchaîner, «je suis en direct, et Macky Sall m'entends ».



Selon lui, il avait averti Macky Sall au moment de la conclusion de cet accord. « J'avais dit à Macky Sall de faire très attention avec les gens de ce pouvoir, car ils pourraient à tout moment violer les principes de l'accord. Il a vu aujourd'hui mon avertissement », a informé le patron du journal Le quotidien.



Il a aussi soutenu garder de bons rapports avec le Président Macky Sall malgré sa proximité avec Amadou Bâ. « Je me suis entretenu au téléphone avec Macky Sall, il n’y a même pas 5 jours », a-t-il fait savoir.