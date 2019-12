Madické Niang reçu par Wade dans la soirée du samedi pendant plus d’une heure

Ceux qui espèrent encore voir les deux amis et compagnons à savoir Mes Abdoulaye Wade et Madické Niang se réconcilier un jour peuvent nourrir un brin d’espoir. Il semble que tout est sur une bonne dynamique.



En effet, ce samedi 7décembre 2019, le candidat malheureux de la présidentielle de 2019 a rendu une visite nocturne au patriarche du Parti démocratique Sénégalais (Pds). 24 heures après son audience avec le Khalife des Mourides qui lui a ordonné de quitter la politique.

C'est à 19h25, que Me Madické Niang est descendu de sa voiture Mercedes S55, habillé d'un Jalaabé noir, le pas empressé, loin des projecteurs, pour franchir la porte du villa de Me Wade, située à quelques encablures de la maison de feu Léopold Sédar Senghor baptisée "Les dents de la mer".



Après 1h15 mn de discussions entre les deux hommes, Me Madické est sorti sans pipé de mot. Le seul commentaire de l'homme est " désolé, désolé.. Je peux rien dire".



Aucun commentaire n'est fait autour de ce que les deux hommes se sont dits à l'intérieur. Nafi Diallo, porte parole adjointe du Pds de signifier aux professionnels de l'information que la visite n'était pas ouverte à la presse. "Comme je peux vous dire le président (Abdoulaye Wade) ne s'est même pas habillé, il est en robe de chambre", sert-elle aux journalistes qui étaient pressés de soutirer un petit mot sur la visite. Et la dame de finir la discussion, "il y aura même pas de photo officielle sur la visite, donc vous pouvez disposer", lança t-elle en demandant les gardes de fermer la porte.



Et quant à Doudou Wade, qui était également présent lors de la rencontre, il s'est retiré des lieux bien avant que les discussions entre les deux hommes ne prennent fin. Le contenu de l’entretien d’Abdoulaye Wade avec son vieil " ami" de plus de trois décennies reste secret.



Pour rappel, la décision de cet avocat de présenter une "candidature alternative" à celle de Karim Wade, a été la pomme de discorde avec son mentor. Il a été accusé, par ses frères du Pds d’avoir trahi Abdoulaye Wade, dont il a été le premier conseil et plusieurs fois le ministre. Madické Niang s’était défendu en assurant n’avoir fait que son devoir en défiant Macky Sall à la présidentielle du 24 février 2019.



L’arrivée de Me Madické Niang chez Wade...