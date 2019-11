Madické retrouve Wade et réserve la primeur au Khalife des Mourides pour le contenu de leur discussion (Photos)

C’est fait ! Wade et Madické Niang se sont réconciliés. Les deux compagnons ont enterré la hache de guerre après une médiation du Khalife général des Mourides, Sérigne Mountakha Mbacké.



Ce dimanche, c’est Me Madické Niang qui s’est déplacé pour rendre visite au Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds). Après une entrevue de plus d’une heure, le candidat malheureux de la dernière présidentielle est sorti pour dire aux journalistes qu’il réservait au Khalife général la primeur du contenu de son entretien avec Wade.