Mafia sur le sucre et les produits déclarés en transit : la Douane va à la poursuite des fraudeurs

La nouvelle direction des Douanes semble déterminée à aller jusqu’au bout, car consciente du coup dur porté sur ses recettes. Une traque est lancée pour démanteler la grande mafia organisée autour de l’importation de certains produits, révèle nos confrère de L’Observateur.



Cette fois-ci, c’est l’affaire du sucre qui attire le plus l’attention des Gabelous. Le procédé de la fraude consiste à écouler une grande partie du sucre déclaré pour transit sur le marché intérieur.

Selon la source, l’affaire met en cause une société de transit qui évolue sur l’axe Dakar-Mali, avec la complicité d’un réseau établi à hors de Dakar. D’ailleurs, le week-end dernier quatre (4) à cinq (5) camions remplis de sucre frauduleusement mis sur le marché, ont été arraisonnés.



« Au sein de l’administration des Douanes, l’on s’étonne de la « Facilité » accordée à cette société de transit qui stock ses produits en transit dans ses magasins très loin du Port de Dakar et sans acquitter des droits de Douanes », relate le journal.



Et dans cette affaire, c’est surtout la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) qui en souffre le plus. Ce que fustige l’administration des Douanes «la prolongation des autorisations d’importation de sucre accordée à certains hommes d’affaires, alors que les quantités permises sont dépassées depuis très longtemps ».