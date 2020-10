Magal 2020: plus de 5000 agents de santé et des médicaments d'une valeur de 80 millions de FCfa mobilisés par le ministre de la Santé

Le Magal de Touba 2020, qui sera célébré mardi prochain, va regrouper des milliers de personnes venues de partout dans le monde. Pour amoindrir les risques de contaminations de la Covid-19, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a décidé de mobiliser plus de 5000 agents et une enveloppe de 80 millions de F Cfa, dans le cadre du renforcement du dispositif déjà mis en place.



« Nous avons déployé plus de 5000 agents ici, dans la ville religieuse, pour surveiller tout le dispositif et mettre en œuvre notre politique de santé pendant le Magal. Nous avons aussi déployé beaucoup de moyens, des ambulances mais aussi des équipements d’hygiène, des postes avancés ont été installées un peu partout de haut niveau de la ville de Touba, pour la bonne prise en charge des préoccupations des pèlerins », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.



Il a poursuivi : « Sans compter un stock important de médicament d’une valeur supérieure à 80 millions de F Cfa mis en place ».



Diouf Sarr qui a effectué le déplacement jeudi dans la ville sainte de Touba pour constater le dispositif mis en place par le Khalife de Touba pour le respect des mesures barrières, dit être rassuré par ce qu’il a vu.



« Ce que nous avons vu sur le terrain nous prouve que pendant le Magal, le dispositif sera en branle mais aussi au plan individuel chaque pèlerin va prendre en charge la riposte, la lutte, par le respect des mesures barrières dont le port du masque », a-t-il lancé.