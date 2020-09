Magal 2020: un centre de traitement sera installé à l’Hôpital de Diourbel

Un centre de traitement épidémiologique va être installé l’hôpital régional de l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel avant le prochain Magal de Touba.



C’est le médecin-chef de la région, Dr Mamadou Dieng, il est très difficile d'évacuer un malade au centre de traitement situé à l'hôpital Matlaboul Fawzayni en période de grand magal. C'est pourquoi cette mesure a été prise par l'autorité.,



Le Docteur Dieng assure que les dispositions nécessaires ont été prises pour un bon déroulement de l'évènement religieux, qui va accueillir des millions de pèlerins, dans ce contexte marqué par la pandémie de COVID-19. « La caisse d’avance qui doit permettre aux structures de santé de fonctionner avec l’achat des médicaments et certains combustibles est actuellement disponible », a-t-il affirmé à Touba, lors d'une rencontre des acteurs médicaux et la délégation du ministère de la Santé dirigée par le Docteur Bousso.



Le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), a demandé aux différents acteurs de conjuguer leurs efforts dans lutte contre la Covid-19 pour protéger les personnes âgées et barricader la ville sainte durant le Magal. Il n'a pas manqué de saluer l'engagement du khalife général des mourides dans la campagne de riposte contre la pandémie à coronavirus