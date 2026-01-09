CAN 2025 : Le Sénégal mène à la pause face au Mali, Bissouma expulsé

Peu inspirés offensivement, les Maliens n’ont que très rarement inquiété la défense sénégalaise. Les “Lions” auraient même pu doubler la mise, mais Djigui Diarra s’est interposé sur une frappe de Pape Gueye, avant de repousser un tir d’El Hadji Malick Diouf. Le portier malien s’est ainsi racheté après sa faute de main sur l’action ayant conduit à l’ouverture du score.

La fin de la première période a été marquée par l’expulsion de Yves Bissouma. Déjà averti à deux reprises, le capitaine des “Aigles” a vu rouge après un tacle dangereux sur Idrissa Gana Gueye. Le Mali évoluera donc en infériorité numérique en seconde période.

Pour l’heure, le Sénégal maîtrise les débats et regagne les vestiaires avec un avantage logique.

C’est la pause au Grand Stade de Tanger. Au terme des 45 premières minutes, le Sénégal mène au score grâce à une réalisation d’Iliman Ndiaye à la 27e minute.