Magal Touba 2021: 3500 agents de santé seront déployés

3500 agents de santé seront déployés à Touba dans le cadre du Magal 2021. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en visite hier à Touba a informé de la mise en place d’un tel dispositif pour amoindrir certainement l’impact de la covid-19 sur les pèlerins.



«Globalement, nous sommes satisfaits et nous pouvons dire que le Magal va se faire dans les meilleures conditions parce que toutes les dispositions au plan sanitaire sont en place », a-t-il dit mardi au terme d’une visite qu’il effectuait à Touba dans le cadre des préparatifs du Magal 2021 prévu les 25 et 26 septembre prochains.



Cette visite avait pour but de faire le point sur le dispositif sanitaire mis en place en perspective de cet évènement religieux annuel qui se tient en commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes sénégalaises.



La Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), par exemple, « a pris toutes les dispositions pour que les médicaments ne soient pas une difficulté pour les structures et les postes de santé », s’est réjoui Abdoulaye Diouf Sarr. Concernant le volet prévention, le Service d’hygiène, dont les équipes ont été déjà déployées à Touba, est en train de prendre des dispositions pour assurer ses interventions à l’occasion du Magal.



Il en sera de même pour la gestion des urgences médicales par le SAMU national, qui va inaugurer une unité à Touba à l’occasion du Magal, a indiqué le ministre. « Cela permet à cette structure d’urgence de gérer et de se déployer dans le cadre d’une stratégie de proximité », s’est-il félicité.



Pour la deuxième année consécutive, le Magal de Touba, qui se tient dans un contexte de pandémie, va se dérouler dans le respect strict des mesures barrières. C’est dans cette optique que le ministère de la Santé et de l’Action sociale « a mis en place 2 millions de masques pour permettre aux pèlerins de disposer de masques nécessaires pour respecter les mesures barrières », a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr.