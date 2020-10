Magal Touba : Serigne Mbaye Thiam rassure d'une disponibilité en eau potable pour 5 millions de personnes

Le ministre de l'Eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam a effectué une visite de constat et d'évaluation du programme qui a été mis en oeuvre pour les volets assainissement et alimentation en eau à Touba. Il a rassuré d'une disponibilité en eau potable d'une quantité de 126.000 m3 par jour, pour 5 millions de personnes.



"Nous sommes à 126 millions de litres, ce qui fait l'équivalent de 126 mille mètres cubes/jour, a indiqué Serigne Mbaye Thiam, ajoutant que les besoins de 5 millions de personnes peuvent être satisfaits.



Selon lui, ce n'est pas simplement un problème de production, si cette alimentation ne passe pas par un réseau de bonne qualité, il y a des déperditions. "C'est le principal problème que nous avons ici, mais en principe la quantité d'eau devrait suffire", a-t-il rassuré.