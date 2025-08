Magal de Touba 2025 : le porte-parole du Khalife alerte sur des tentatives de sabotage

À quelques jours du Grand Magal de Touba, des rumeurs persistantes évoquent une tentative planifiée de sabotage de l’événement religieux. L’alerte a été donnée par Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides.



Selon ses déclarations, faites le jeudi 31 juillet lors d'une cérémonie de récital du Coran organisée dans le cadre des activités officielles du comité d'organisation, des individus auraient l’intention de perturber le bon déroulement du Magal.



« Des personnes m'ont confié qu'elles ont été informées de manœuvres visant à saboter le Magal. Inquiets, elles m'ont interpellé pour que j’en informe les autorités étatiques, afin que la sécurité soit renforcée à Touba », a-t-il rapporté.



Face à cette situation, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a lancé un avertissement clair aux éventuels fauteurs de trouble : « Cela ne passera pas. Ne mêlez pas Serigne Touba à vos problèmes. »



Appelant à la sérénité, le porte-parole a tenu à rassurer la communauté mouride : « Je demande à tout le monde de rester serein et de ne nourrir aucune inquiétude. Les tentatives de sabotage sont, d'avance, vouées à l’échec. Que ces forces occultes sachent qu’aucune entrave ne pourra empêcher le bon déroulement du Magal. »



Il a également condamné les querelles internes alimentées, selon lui, par des ambitions terrestres :

« Ceux qui se disputent pour des strapontins mondains doivent épargner la cité religieuse de leurs calculs. Touba n’a que faire de ces conflits. Serigne Touba est consacré à l’adoration divine. Et quand je parle de Serigne Touba, je fais bien référence à Serigne Mountakha », a-t-il précisé avant de rappeler quelques précédents historiques.



Des précédents rappelés pour relativiser les craintes



Pour contextualiser et apaiser les esprits, Serigne Bassirou Abdou Khadre a cité plusieurs épisodes marquants au cours desquels le Magal avait suscité des inquiétudes... qui se sont finalement révélées infondées :



1989 : « Lors du conflit diplomatique entre le Sénégal et la Mauritanie, des rumeurs parlaient d’une implication de Saddam Hussein, du fait de son passage comme ambassadeur à Nouakchott. Et pourtant, le Magal s'est déroulé sans incident. »



2007 : « La visite annoncée de Mouammar Kadhafi avait suscité des réserves. L’ancien président Abdoulaye Wade avait informé Serigne Saliou que le dirigeant libyen souhaitait diriger les prières. Finalement, la visite n’a pas eu lieu. »



2015 : « Face aux menaces terroristes, le ministre de l’Intérieur voulait sécuriser la Grande Mosquée. Serigne Mountakha s’y était opposé, estimant la mesure inutile. »



2022 : « Certains craignaient des troubles, des pillages et des incendies. Je leur avais assuré que rien ne se passerait. Et, effectivement, tout s’est déroulé dans le calme. »



En conclusion, le porte-parole du Khalife général des Mourides a mis en garde : « Aucune manœuvre n’aboutira. Quiconque cherchera à semer la zizanie à Touba en sera la première victime. Réglez vos problèmes ailleurs, n’y mêlez pas Serigne Touba. »