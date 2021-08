Magal de Touba : L’OFOR envisage de remplacer les vannes défectueuses du réseau hydraulique

L’Office des forages ruraux (OFOR) envisage de remplacer les vannes défectueuses du réseau hydraulique de Touba pour un meilleure approvisionnement en eau de la ville durant le grand Magal prévu le 28 septembre prochain, a annoncé, son directeur général Alpha Baïla Guèye.



« Nous avons décidé sur la base du diagnostic qui a été fait de remplacer les vannes qui sont défectueuses parce que nous soupçonnions qu’il y a une partie du réseau qui n’alimente pas les concessions de manière optimale. Il y en aura 90 au total », a-t-il dit à l’APS.



Selon lui, ces mesures et les dispositions traditionnelles vont permettre d’accompagner l’événement tout en améliorant « la distribution de l’eau à Touba ». Le DG de l’Ofor a annoncé un programme de réhabilitation et d’entretien pour soutenir les forages qui ’’étaient essoufflés’’. Les pompes étaient vieillissantes, selon lui.



L’OFOR espère que les travaux effectués dans la cité religieuse vont commencer à avoir de l’impact sur le quotidien des populations et des pèlerins. « Les forages sont en train d’être réalisés en même temps mais nous espérons pouvoir terminer l’ensemble des chantiers 15 jours avant le Magal », a-t-il assuré.