Magal de Touba : le gouvernement entame les travaux d’assainissement

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome s’est rendu à Touba dimanche pour délivrer au Khalife Général des Mourides l’engagement du chef de l’État à juguler le mal avant le Magal avec un plan d’urgence de 4 milliards de francs CFA.



« C’est le Président qui m’avait demandé de vous inviter lors de ma dernière visite ici, à prier pour un bon hivernage et les pluies sont arrivées en abondance. Seulement le bassin de Keur Niang n’a pu contenir les eaux drainées et c’est ce qui a provoqué les inondations. Le Président a alors demandé que le nécessaire soit fait », a dit Antoine Diome dont les propos sont rapportés par Dakaractu.



« Le travail a été confié à Mamadou Guèye de la Svtp. Le coût total est de 4 milliards et hier seulement, le Président a dégagé la somme d’un milliard de francs qui a été donnée à l’entrepreneur. Une conduite sera installée avant le magal et après 03 autres seront mises en place. Cela n’a rien à voir avec le plan d’assainissement qui sera exécuté pour la cité et qui sera cher de 20 milliards. Le bassin de Keur Niang a une capacité de 2.830 m3. Après coup, 2.000 m3 supplémentaires de capacité seront effectifs », a ajouté le ministre.



Un message qui sera bien accueilli par le Khalife Général des Mourides. « La situation est vraiment difficile, compliquée, mais rendons grâce à Dieu parce que Lui Seul décide de tout », dira-t-il avant de remercier le Chef de l’État.