Magal de Touba: plus de 5.000 agents seront déployés pour prendre en charge la santé des pèlerins

Plus de 5.000 agents seront déployés pour prendre en charge la santé des pèlerins lors du Magal de Touba prévu le 17 octobre, a dit le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui annonce « des améliorations notoires.

.

Il a indiqué que quelque 188 postes de santé seront installés à Touba, sans compter plus de 45 ambulances dont 6 médicalisées. Dans le dispositif, un hélicoptère va prendre en charge les urgences en cas de besoin. Aussi, une enveloppe de 62 millions de francs CFA est disponible pour les médicaments.



Abdoulaye Diouf Sarr a lancé un appel aux personnels de santé et à tous les acteurs, les invitant à rester vigilants en permanence et à se mettre totalement à la disposition des pèlerins pour prendre en charge leurs besoins de santé.