Magal des deux Rakkas de Saint-Louis : la Police nationale a déployé 500 agents pour assurer la sécurité des fidèles

À l'occasion du Magal des deux Rakkas de Saint-Louis, la Police nationale a mis en place un important dispositif de sécurité.
Près de 500 agents et de nombreux moyens logistiques ont été mobilisés pour assurer la sécurité des fidèles durant cet événement religieux majeur.
Selon la police, l'objectif est de garantir le bon déroulement du rassemblement et la protection de tous les participants.
