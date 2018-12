Mahammad Dionne foudroie Me Wade et Cie : «il y a des libéraux sauvages qui… »

L’investiture du candidat Macky Sall jeudi, par le mouvement Libéral «Ca Kanam» de Me Ousmane Ngom a donné l’occasion à Mahammad Boun Abdallah Dionne de solder ses comptes avec le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses ouailles. En effet, venu présider la cérémonie, le Premier ministre, sans les nommer, les a assimilés à des «libéraux sauvages », avant d’adouber Mamadou Diagne Fada ainsi que son hôte.



«Vous n’êtes pas des Libéraux sauvages. Parce qu’il y a des libéraux sauvages mais vous n’en faites pas partie», a-t-il déclaré. Au contraire, le chef du gouvernement assimile les anciens camarades du Président Macky Sall qui le soutiennent de «libéraux sociaux qui pratiquent le libéralisme social.»



Satisfait des engagements pris par leurs alliés qui ont promis de se donner corps et âmes afin de faire réélire le chef de file de Benno bokk yakaar (Bby) dès le premier tour de la présidentielle du 24 février 2019, M. Dionne déclare : «Vous êtes pour une économie de marché, vous êtes contre la société de marché, de la jungle économique et de la jungle politique »



A l’en croire, «le libéralisme sociale » constitue le seul moyen pour un pays en développement comme le Sénégal. Par conséquent, il appelle les Sénégalais à matérialiser cette adhésion en donnant au Président Sall un second mandat.