Maintenance : la Senelec annonce des perturbations sur la plateforme Woyofal à partir du 22 septembre

La Senelec a annoncé une opération de maintenance de sa plateforme informatique de vente de crédit Woyofal, prévue du lundi 22 au jeudi 25 septembre 2025. Durant cette période, aucun achat de crédit ne sera possible entre 1h et 5h du matin.Dans le détail, les interruptions concerneront trois nuits successives : du lundi 22 au mardi 23, du mardi 23 au mercredi 24, ainsi que du mercredi 24 au jeudi 25 septembre. « Aucun achat de crédit Woyofal ne pourra être effectué pendant ces tranches horaires », précise la société nationale d’électricité.La Senelec invite sa clientèle à prendre toutes les dispositions nécessaires pour anticiper sur ces interruptions temporaires et présente ses excuses pour les désagréments qui pourraient en découler. Elle souligne toutefois que « hors de ces créneaux horaires, le service Woyofal restera pleinement opérationnel ».