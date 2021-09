Mairie Golf Sud : Néné Fatoumata Tall exige des primaires au sein de BBY

Les candidatures multiples au sein de Benno Bokk Yakaar (BBY) pour la mairie de Gold Sud préoccupent la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. Face à cette situation, elle a invité la direction de l’Alliance pour la République à organiser des primaires pour partager les candidats.



« Nous sommes à l’écoute du président de la République et on se pliera à sa décision. Mais je crois que pour nous départager, on doit procéder à des primaires avec les structures légales du parti », a soutenu la ministre de la Jeunesses qui a déclaré sa candidature.



Ella a lancé un appel au coordonnateur départemental de l’Apr d’organiser des primaires pour que l’on sache où se situe de le camp de la majorité. Défiant ses adversaires, Néné Fatoumata Tall a affirmé que « ceux qui n’ont jamais battu campagne pour BBY ne peuvent pas prétendre les diriger ».



A quelques mois des élections locales, 4 responsables de BBY ont annoncé leur candidature à la mairie de Goldf Sud. Il s’agit Néné Fatoumata Tall, Lat Diop, Bougazelli et la candidate sortante Aida Sow Diawara.