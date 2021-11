Mairie Keur Massar Nord : Une liste parallèle contre la ministre Assome Diatta

La ministre du Commerce et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Keur Massar Nord fera face à une liste parallèle de la mouvance présidentielle, en plus de l'opposition. Responsable de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Oumar Top dirige cette liste parallèle sous la bannière «Adt».



Dans le journal L'AS, il a promis de battre la candidate de Benno, Aminata Assome Diatta, à Keur Massar-Nord. Il s'agit, selon les responsables de «Adt), de combattre leur camarade de parti, la ministre du Commerce qui a trahi l'esprit de la coalition qui devrait être bâtie sous le sceau de l'unité et de la concertation.