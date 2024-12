Mairie de Dakar : Bayna Guèye et sa lettre qui a scellé le destin de Barthélémy Dias!

Tout est allé à une vitesse fulgurante. Comme un château de cartes, tout s'est écroulé sous les pieds de Barthélémy Dias en cet après-midi du vendredi 13 décembre 2024. Une journée mémorable, voire inoubliable, pour l'ex-maire de Dakar. Le maire de la capitale sénégalaise, tel des grains de sable s’échappant entre nos doigts, a vu tout lui échapper. Les événements ont pris une tournure rapide.



L'origine de cette chute soudaine de l'ex-maire de Dakar remonte à la lettre de Bayna Guèye, qui a permis au préfet d'appliquer la loi L277 du code électoral, comme l'avait demandé M. Guèye dans sa lettre datée du 10 décembre 2024.



Dans sa missive, M. Guèye, en sa qualité d'électeur inscrit sur les listes électorales de Mermoz-Sacré Cœur, s'est adressé au préfet en ces termes : "en effet, Barthélémy Toye Dias, maire de la ville de Dakar, a été définitivement condamné par la Cour suprême lors de son audience du 22 décembre 2023, après rejet de son pourvoi et confirmation de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire l'opposant à Ndiaga Diouf." "Par conséquent", a-t-il ajouté, "se trouvant en situation d'inéligibilité sur le fondement des articles L29 et L30 du code électoral, je sollicite de votre part que vous le déclariez démissionnaire."



C'est sur cette base que le préfet a pris la décision irrévocable, une décision qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Pour justifier cet acte, l'autorité administrative a évoqué plusieurs arguments légitimant son action.



"Par lettre rappelée en dernière référence, j'ai été saisi par Monsieur Bayna Guèye, électeur inscrit sur les listes électorales de la Commune de Mermoz-Sacré Cœur, aux fins de prononcer votre démission de la Ville de Dakar en tant que conseiller municipal, pour cause d'inéligibilité suite à votre condamnation par la décision n°219 du 16 février 2017 du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, confirmée par l'arrêt n°535 du 21 septembre 2022 de la Cour d'Appel de Dakar, et dont le pourvoi a été rejeté par la Cour Suprême par l'arrêt n°76 du 22 décembre 2023", a mentionné l'autorité administrative.



"En conséquence, conformément aux dispositions des articles du Code électoral portés en première référence, je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseiller municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification de la présente", a conclu le préfet dans sa missive, scellant ainsi le sort de Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar.