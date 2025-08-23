Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Mairie de Dakar: Madiop Diop officialise sa candidature



Mairie de Dakar: Madiop Diop officialise sa candidature
Le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, a officialisé hier, vendredi, sa candidature à la tête de la Ville de Dakar, lors d’une rencontre des conseillers de la coalition Taxawu Sénégal. L’élection du nouveau maire de la capitale est prévue pour le 25 août prochain.
 
 
Madiop Diop, aux commandes de la commune de Grand-Yoff depuis 2014, est une figure bien connue de la coalition dirigée par Khalifa Ababacar Sall (Taxawu). Actif dans les différentes victoires électorales de Taxawu, il semble aujourd’hui vouloir prendre ses distances avec l’ombre tutélaire de l’ancien maire de Dakar.
 
Se présentant comme un candidat de consensus, Diop ambitionne de rassembler l’ensemble des sensibilités politiques représentées au sein du Conseil municipal.
 
Autres articles

Khadidiatou Diallo (stagiaire)

Samedi 23 Août 2025 - 20:26


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter