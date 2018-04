Mairie de Dakar : l’Armp débusque des cafards dans un marché de 7,8 milliards de F CFA

L’Autorité de régulation de marchés publics (Armp), après avoir suspendu la procédure de l’attribution provisoire, a purement et simplement annulé l’attribution provisoire du marché de travaux clé en main non assortie d’un montage financier pour l’aménagement de terrains en gazon synthétique lancé par la mairie de Dakar.



Dans la décision numéro 041/18/Armp/Crd en date du 28 mars 2018, le juge des marchés publics a détecté plusieurs zones d’ombre autour de ce marché attribué contre 7,8 milliards de F CFA à un groupement dans lequel se trouve la société Venturelli Romolo Sarl.



CSTP de Mbaye Faye a fait des révélations troublantes puisqu’elle contestait l’attribution provisoire du marché en soulevant des griefs sur l’identité de l’attributaire, le statut juridique du groupement, la ligne de crédit produite, l’expérience générale de construction ainsi que sur l’aspect économique et technique de l’offre.



A propos du statut juridique du groupement désigné attributaire provisoire, CSTP SA soutient que l’entreprise Venturelli et Romolo Sarl est une succursale de Venturelli Sa dont la maison-mère est domiciliée en Italie.



Le requérant en déduit que la société citée en premier lieu ne peu prétendre participer à un groupement avec la société de droit italien. CSTP considère que, seule l’entreprise Venturelli et Romolo SA «peut être reconnu comme soumissionnaire ». Or, celle-ci ne remplit pas les critères d’éligibilité définis dans le dossier d’appel d’offres.



Face à ces accusations, la mairie de Dakar s’est défendue, point par point. Pour l’identité du candidat et de l’attributaire, elle réfute le grief soulevé par CSTP en faisant valoir que le procès-verbal d’ouverture des plis indique bien que la soumission a été faite au nom du groupement Venturelli Romolo Sa, régulièrement domicilié en Italie, comme chef de file. S’agissant du statut juridique du groupement, la municipalité indique que Venturelli Romolo Sarl est une société de droit sénégalais.



Sur l’identité du candidat et de l’attributaire, l’ARMP, en rendant sa décision, s’est effectivement étonnée des «variations» mais c’est surtout sur l’attestation de crédit, qu’elle s’est offusquée.

Pour ces raisons, l’Armp a ordonné l’annulation de l’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation, livre "Libération"