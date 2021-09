Mairie de Golf Sud : Néné Fatoumata Tall en phase d’être la candidate de BBY

La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall continue de tisser sa toile, mais surtout d’augmenter ses chances d’être candidate de l’Alliance pour République (Apr) et de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la perspective des élections locales de janvier 2022 dans la commune de Golf Sud.



Après avoir réussi à enrôler les sages de l’Apr, la coordination des femmes et une frange de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), Néné Fatoumata Tall a aussi obtenu le soutien de la Coordination des cadres de la localité dans la fratricide guerre de candidatures à la candidature dans la commune.



Mercredi, la Coordination des cadres apéristes a fait face à la presse pour officialiser leur choix porté sur la personne de la ministre de la Jeunesse aux fins d’être la candidate de l’APR et de la coalition BBY dans la commune.



Cheikh Mbengue, coordonnateur des cadres et ses camarades ont martelé leur choix et demandé au président de la République « d’aider Néné Fatoumata Tall à être la nouvelle mairesse de la commu