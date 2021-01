Mairie de Saint-Louis: Mary Teuw Niane renouvelle son ambition de dégager Mansour Faye

Il n'y a toujours pas encore de date retenue pour les élections locales. Mais cela ne freine pas les ambitions de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, de dégager le beau-frère du chef de l'Etat de l'hôtel de ville de Saint-Louis.



Un an après avoir déclaré sa candidature à ladite mairie, le Professeur émérite de Mathématiques a battu le rappel de ses troupes à travers une publication Facebook.



"Il y a exactement un an, le 12 janvier 2020, je déclarais ma candidature à la Mairie de ma chère ville Saint Louis. C’était devant plus de cinq cent responsables venus des cinq communes du département de Saint Louis : Saint Louis, Gandon, Ndiébène Gandiole, Fass et Mpal", écrit-il d'emblée.



Avant de poursuivre: "Le chemin est certes long, hérissé d’obstacles et d’épines, cependant une seule voix compte, la voix du peuple de Saint Louis. Bâtir le renouveau de Saint Louis est possible. Ce sera un programme inclusif, participatif engageant la jeunesse, les femmes, les élites intellectuelles et techniques, toute la population saint louisienne".



Mary Teuw Niane d'affirmer: "Ce Saint-Louis nouveau nous appartient et, il mérite d’être conquis. Comme le dit le chanteur chilien du haut des hauteurs des Andes, le peuple uni ne sera jamais vaincu".