Mairie de Thiès Nord: le successeur de Birame Soulèye Diop connu

Les conseillers municipaux de la commune de Thiès nord, ont été convoqués ce samedi à une nouvelle session pour élire leur nouveau maire, suite à la démission du ministre de l'Énergie et du Pétrole de son poste de la commune de Thiès nord.



À l'issue du vote, Mouhamadou Diakhaté de Pastef a été élu avec 54 voix, suivi de Boubacar Dembélé qui a obtenu 20 voix et de Babacar Cissé qui récolte 2 voix.



Le nouveau maire, issu des rangs du Pastef, occupait jusqu'à sa récente élection le poste de 8e adjoint au maire. À rappeler aussi que plusieurs candidats étaient en lice, dont ceux de Pastef et alliés, du PUR de Benno. Plusieurs tractations ont été entreprises par les prétendants pour convaincre le maximum de Conseillers municipaux.