Tournée économique en Casamance : la Coalition Diomaye Président–Kolda lance un appel républicain et citoyen à la mobilisation

La Coalition Diomaye Président–Kolda a lancé un appel républicain et citoyen aux populations de la région pour la réussite de la tournée économique que le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, effectuera en Casamance du 20 au 25 décembre 2025. L’information a été rendue publique à travers un communiqué parvenu ce mardi 16 décembre au correspondant de PressAfrik à Kolda.



Dans ce document, la coalition dit saluer « avec une grande fierté républicaine et un engagement militant assumé » l’initiative du Chef de l’État, qualifiée de stratégique et historique. Selon la coalition, cette tournée s’inscrit dans une dynamique de rupture responsable, de justice territoriale et de redressement national, traduisant la volonté du Président de réconcilier durablement la Casamance avec les politiques publiques de développement, après de longues années d’attentes.



La coalition souligne que cette visite présidentielle s’articule autour du Plan Diomaye pour la Casamance, présenté comme un cadre de transformation profonde de la région, reposant sur plusieurs axes majeurs. Il s’agit notamment de la souveraineté alimentaire et de la relance de l’agriculture à travers la modernisation et la valorisation des filières rizicoles, fruitières, forestières et halieutiques, mais aussi de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes par un accès équitable au financement, à la formation et à l’accompagnement.



Le développement d’infrastructures modernes et structurantes — routes, ports, énergie et logistique — figure également parmi les priorités annoncées, en vue de renforcer le désenclavement, l’attractivité et la compétitivité économique de la Casamance. À cela s’ajoute le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité, considérés comme des fondements indispensables d’un développement durable et partagé.



Dans son appel, la Coalition Diomaye Président–Kolda invite l’ensemble des populations de la région, les forces vives, les mouvements de jeunesse, les organisations de femmes, les leaders communautaires, religieux et coutumiers, ainsi que la diaspora, à une mobilisation populaire, massive et disciplinée pour réserver un accueil « digne, chaleureux et fraternel » au Président de la République.



Pour la coalition, cette tournée constitue un moment politique et historique majeur, permettant d’exprimer la reconnaissance du peuple de Casamance pour l’attention et les actes posés en faveur de la région, de réaffirmer l’unité et la cohésion autour du projet de transformation nationale, et de favoriser une appropriation collective du Plan Diomaye Casamance comme outil de développement, d’espoir et de prospérité partagée.



En conclusion, la Coalition Diomaye Président–Kolda réitère sa confiance totale dans la vision, le leadership et l’engagement patriotique du Président Bassirou Diomaye Faye, tout en réaffirmant son attachement profond à la Casamance, présentée comme une terre de résilience, de dignité et de fort potentiel.