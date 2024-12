Maîtrise de l’énergie : plus de 16 milliards FCFA d’économie entre 2015 et 2023

Les programmes développés par l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME) ont permis de réaliser des gains de 16,858 milliards de francs CFA et d’éviter près de 55 000 tonnes de CO2 entre 2015 et 2023, a déclaré Abdou Karim Sarr au cours d’un atelier de renforcement des capacités initié par la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs (FESAC), sur le thème « l’autonomisation des consommateurs grâce à des transitions énergétiques propres ».



Selon le chef de la subdivision-évaluation de l’AEME, Abdou Karim Sarr, « les quatre programmes notamment la mise à niveau de l’énergie des bâtiments, l’éclairage général, la communication, la formation, le contrôle qualité, développés entre 2015 et 2023, ont permis de réaliser des gains de 77,850 gigawatts, 16,858 milliards de FCFA et d’éviter près de 55 000 tonnes de CO2 ».



De son coté, le président du conseil d’administration de la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs, Maguette Fall a ajouté que « les consommateurs gagneraient de plus en plus à avoir la bonne information qui leur permet de faire des économies et qu’il faut, encore amplifier ce mouvement, en allant dans le sens de faire des économies, de produire d’abord de manière saine, d’éviter que notre environnement soit vraiment pollué par un certain nombre d’outils, de pratiques ».



Pour M. Fall, rapporte l’Aps, « il n’y a aucune raison que la priorité soit donnée aux énergies fossiles ». Il a aussi préconisé l’utilisation des langues locales pour atteindre la majorité des consommateurs sénégalais », tout en souhaitant l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’information, d’éducation et de communication, pour un changement de comportement au niveau des consommateurs.