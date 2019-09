Majorité présidentielle: Macky programme un séminaire pour adopter un nouvelle stratégie de communication

La stratégie de communication développée par la coalition au pouvoir n'agrée par le chef de l'Etat. Vendredi, Macky Sall a reçu au Palais les communicants de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) dans le but de mettre en oeuvre une nouvelle méthode de communication, renseignent nos confrères du journal "Les Echos".



Un séminaire a été programmé dans ce sens pour aider les porte-parole" de la coalition présidentielle à harmoniser leurs sorties dans les médias. Le journal d'indiquer qu'aucun membre du gouvernement n’a pris part à la rencontre. Mis à part Seydou Guèye, Abdou Latif Coulibaly, Mahammad Dionne, Augustin Tine et Mor Ngom.



La communication semble être un des maillons faibles du régime de Macky Sall. Récemment, le chargé de Com' du Palais El Haj Kassé avait fait une sortie fracassante sur TV5 Monde, sur le scandale Petrotim. Ce qui lui a coûté son poste.