Maladie dermique chez des pêcheurs : « sur un total de 1.004 personnes infectées, une seule est hospitalisée à la date du 23 novembre » (ministre)

Le ministre sénégalais de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a fait le point de la maladie dermique détectée chez des pêcheurs. Sur un total de « 1.004 cas enregistrés dans tout le pays, un seul est hospitalisé », a-t-il fait savoir lors de la rencontre dénommée "Gouvernement face à la presse".



« A la date du 24 novembre 2020, le tableau du pays peut se décrire comme suit. Dans la région de Dakar, un total de 567 patients a été identifié et pris en charge avec une évolution positive pour tout le monde. Au moment où, je vous parle, il y a un seul cas hospitalisé », a dit Diouf Sarr, qui parle «d'efficacité» dans la prise en charge.



Au niveau de la région de Thiès (Est), poursuit le ministre de la Santé, 431 cas ont été identifiés. Tout le monde est pris en charge et pas de cas hospitalisé. A Kolda, au sud du Sénégal, il y a un cas qui a été signalé, mais son origine a été identifié à Dakar. Au total, selon Diouf Sarr, il a 1.004 cas totalement pris en charge et un seul est hospitalisé en ce moment.



Il a, en outre, informé qu'au niveau des investigations, il n'y a aucun cas secondaire. Autrement dit, il n'y a pas de contamination. Par rapport à la consommation de poisson, il a rassuré qu'il n'y a pas de risque, avant d'inviter la presse à manger du poisson braisé à la plage de Yoff samedi.