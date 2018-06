Malang Diédhiou désigné pour siffler l'affiche Belgique-Japon

La FIFA a désigné samedi le Sénégalais Malang Diedhiou comme arbitre de la rencontre entre la Belgique et le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football, prévue lundi à Rostov-sur-le-Don (20h).



Malang Diedhiou sera assisté de ses compatriotes Djibril Camara et El hadji Samba. Le Gambien Bakary Gassama sera le 4e officiel.



Malang Diedhiou, 45 ans, participe à sa première Coupe du monde. Il a arbitré deux matches du 1er tour lors de ce Mondial 2018: Costa Rica – Serbie (0-1) et Uruguay – Russie (3-0).



L’arbitre sénégalais avait auparavant dirigé deux matches aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et deux rencontres du Mondial des clubs 2017.



Senegal-Football