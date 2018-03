Malang Diédhiou dirigera le trio d'arbitres sénégalais à la Coupe du monde

La FIFA a, dans un communiqué publié ce jeudi 29 mars donné la liste des 99 arbitres qui vont officier à la prochaine Coupe du monde qui va se dérouler du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie.L’arbitre sénégalais Malang Diedhiou a été sélectionné par la FIFA pour figurer parmi les 36 arbitres centraux de la compétition. Malang Diédhiou, 44 ans, sera accompagné de deux de ses assistants Djibril Camara et El hadj Malick Samba."Le choix du dernier groupe d’officiels sélectionnés pour arbitrer à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 était basé sur les compétences et la personnalité de chaque arbitre, ainsi que sur son niveau de compréhension du football et sa capacité à lire le jeu et les différentes tactiques utilisées", a écrit l'instance mondiale du football dans le texte.Liste des 36 arbitres centraux par association sélectionnés :

AFC : Fahad Al Mirdasi (Ksa), Alireza Faghani (Irn), Ravshan Irmatov (Uzb),

Mohammed Abdulla Mohamed (Uae), Nawaf Abdulla Shukralla (Bhr)



CAF : Mehdi Abid Charef (Alg), Malang Diedhiou (Sen), Bakary Papa Gassama (Gam), Ghead Grisha (Egy), Janny Sikazwe (Zam), Bamlak Tessema Weyesa (Eth)



CONCACAF : Jair Marrufo (Usa), Ricardo Montero (Crc), Joel Aguilar (Slv), Mark W. Geiger (Usa), John Pitti (Pan), Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Mex)



CONMEBOL : Julio Bascuñan (Chi), Enrique Caceres (Par), Andres Cunha (Uru), Nestor Pitana (Arg), Sandro Ricci (Bra), Wilmar Roldan (Col)



OFC : Matthew Conger (Nzl), Norbert Hauata (Tah)



UEFA : Felix Brych (Ger), Cüneyt Cakir (Tur), Sergey Karasev (Rus), Bjorn Kuipers (Ned), Szymon Marciniak (Pol), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Esp), Milorad Mazic (Srb), Gianluca Rocchi (Ita), Damir Skomina (Svn), Clement Turpin (Fra)