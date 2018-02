Mali : 6 soldats tués par une mine dans le Centre

"Six militaires maliens ont été tués mardi à l'entrée de la localité de Dioura (centre) lorsque leur véhicule a sauté sur une mine", a déclaré à l'AFP une source militaire malienne.



L'armée malienne a confirmé l'information. "Le (mardi) 27 février 2018 aux environs de 18H30 (GMT), un véhicule" des forces armées maliennes a "sauté sur un engin explosif improvisé à environ 7 km à l'est de Dioura" dans la zone de Ségou. Le bilan est de 6 morts" dont un lieutenant, a-t-elle rapporté mercredi sur son site d'information.



Par ailleurs, sept civils ont été tués le 21 février dans la même région après leur arrestation par l'armée malienne, a-t-on appris mercredi auprès de parents de victimes et d'un parti d'opposition. Le gouvernement a reconnu la mort de civils dans des circonstances encore floues et a ordonné une enquête.



"Mon oncle figure parmi les sept civils. Ils étaient à une cérémonie de baptême le 21 février à Sokolo lorsque des militaires maliens sont venus les arrêter. Après une rencontre avec le ministre de la Défense hier (mardi), ils nous a appelé ce (mercredi) matin pour nous dire que nos parents ont été tués lors d'opérations, sans plus de détails", a déclaré à l'AFP Nouhoun Sarr, un parents des disparus.