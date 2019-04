Mali: L'UE appuie les capacités aériennes pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme

L'Union européenne a officiellement remis aux autorités maliennes, mardi 2 avril à Bamako, un avion de reconnaissance qui va permettre de renforcer les efforts menés par le gouvernement malien pour renforcer l'état de droit et la sécurité sur son territoire, en particulier dans la zone du Centre.



L'avion, un Cessna 208, a été remis aux autorités maliennes, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la Base aérienne Sénou de Bamako, en présence de l'Ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur Alain Holleville, du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Professeur Tiémoko Sangaré, du Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Azer Kamaté, du Chef d'Etat-major des Armées, le Général de Division Abdoulaye Coulibaly, du Chef d'Etat-major de l'Armée de l'Air, le Général de Brigade Daouda Dembélé, du Président de la Commission Défense de l'Assemblée nationale, Honorable Karim Keita, et des représentants des Etats membres de l'UE.



Cet appareil, qui est considéré comme très performant par sa vitesse, sa fiabilité et son équipement de haute technologie, est délivré avec ses équipements de pointe et les formations requises pour un montant total de 5 millions d'euros (soit environ 3, 3 milliards de F CFA), dans le cadre du Programme d’appui au renforcement de la sécurité dans les régions de Mopti et Gao et à la gestion des zones frontalières (PARSEC). Il sera déployé à l’aéroport de Mopti-Sévaré.