Mali : Plusieurs réseaux terroristes démantelés par les FAMa

Dans le cadre de leur mission régalienne de surveillance et de sécurisation du territoire national, les forces armées maliennes multiplient les patrouilles aéroterrestres.



Dans cette dynamique, les militaires maliens ont mené une série d'opérations le vendredi 27 septembre 2024, permettant de repérer et de découvrir des positions terroristes actives dans les secteurs de Tombouctou, San et Djenné.



L'État-major Général des Armées a communiqué ce samedi que l'engagement et le professionnalisme des soldats maliens ont permis de surprendre un groupe d'assaillants en train de planifier des attaques à 30 km au nord de Gossi, dans la région de Tombouctou. La cible a été neutralisée avec succès, ainsi que leur véhicule. La hiérarchie militaire a également confirmé d'autres opérations similaires visant des terroristes en fuite des combats dans les zones de Saye, Sy et Zambougou, précisément entre Djenné et San. Les vecteurs aériens des FAMa ont frappé avec précision, neutralisant leur cible.