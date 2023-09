Mali: au moins 14 jeunes bergers tués par Wagner à Ndoupa, dans le Centre

Ils avaient entre 12 et 18 ans, et menaient paître leurs moutons dans les plaines de Ndoupa, commune de Nampala, une habitude à cette période de l’année. Alors qu’ils partaient retrouver d’autres bergers déjà sur place, ces 14 jeunes hommes, majoritairement peuls, croisent un convoi de l’armée malienne, principalement composé de supplétifs russes du groupe Wagner. Le convoi circule en direction de Léré.



Selon plusieurs notabilités locales jointes par RFI, dont les propos sont confirmés par des chercheurs faisant de la veille sécuritaire, les éléments de Wagner ont arrêté les 14 jeunes bergers un à un, puis les ont rassemblés avant de les exécuter. Leurs corps ont ensuite été enterrés dans deux fosses communes.



Sollicitée par RFI sur ce cas, l’armée malienne n’a pas donné suite. Dans un communiqué diffusé trois jours avant le drame, le jeudi 21 septembre, l’état-major assurait avoir « déjoué une embuscade de guetteurs terroristes dans le secteur Nampala-Léré » et « neutralisé cinq terroristes ». La Katiba Macina du groupe terroriste Jnim, lié à al-Qaïda, est présente de longue date dans cette zone. Mais les sources locales jointes par RFI déplorent les exécutions arbitraires et régulières de civils par l’armée malienne et ses supplétifs de Wagner.