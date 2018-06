Mali: décès d'un éminent chercheur engagé dans la lutte contre le paludisme

L'éminent médecin et chercheur malien Ogobara Doumbo est décédé le samedi 9 juin au matin à Marseille. Ce scientifique était connu pour ses recherches sur le paludisme. Il a présidé pendant dix ans le département d'épidémiologie de Bamako et a fondé en 2003 dans la capitale malienne le Centre de formation et de recherche sur le paludisme. Ogobara Doumbo a notamment conçu une stratégie de prévention de la maladie, recommandée par l'OMS. Dans un entretien réalisé par l'Inserm en 2013, ce spécialiste explique l'influence de la médecine traditionnelle sur son travail.