Mali : des coups de feu signalés à Kati, plusieurs hauts gradés de l'Armée et le ministre de l'Economie arrêtés par des mutins

Au Mali, le Ministre de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Daffé, le président de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné et plusieurs hauts gradés de l’Armée, ont été arrêtés ce mardi par des hommes armés qui seraient des mutins, a-t-on appris de plusieurs sources.



Des coups de feu sont également signalés à Kati, une commune à 15 km de Bamako et abritant un camp de l’armée malienne. Selon des habitants, des militaires ont assiégé le magasin d’armes et des généraux sont en train d’être arrêtés.



Les ambassades, notamment de France et Norvège, conseillent à leur ressortissant de rester chez eux, «en raison d'une agitation possible dans la ville de Bamako».